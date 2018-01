Lunedì 22 gennaio 2018 - 16:31

Ilva, Toti: su aree possibile cambiare accordo programma Genova

"Ma non scambieremo metri quadri con lavoratori"

Genova, 22 gen. (askanews) – “E’ possibile modificare l’accordo di programma per quanto riguarda le aree ma non stiamo scambiando metri quadri con lavoratori, stiamo semplicemente dicendo che aspettiamo di conoscere un piano industriale condiviso con le parti sociali, per poi dare il nostro contributo, con una leale collaborazione istituzionale tra governo, Regione Liguria, Comune e Autorità portuale di Genova, per accompagnare questo percorso nel modo più costruttivo possibile”. Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, al termine dell’incontro sullo stabilimento Ilva di Cornigliano che si è svolto oggi nella sede della Regione Liguria alla presenza del commissario Ilva, Enrico Laghi, dei vertici di ArcelorMittal e Am Investco e di rappresentanti del Mise.

“Bisogna essere ordinati -ha sottolineato Toti- c’è una trattativa di tipiche relazioni industriali tra sindacati, gruppo Mittal e commissari di governo. In quel tavolo -ha ricordato- si discute del piano e del modello industriale, dei livelli occupazionali e del futuro dello stabilimento da un punto di vista squisitamente industriale e societario. Alla luce di quello che uscirà da quel tavolo -ha poi spiegato il governatore ligure- abbiamo chiesto a Mittal, in accordo con il governo, la possibilità di ragionare su quel milione e 100 mila metri quadri in un’ottica di sviluppo della città e di ragionare tra noi soci sull’eventuale implementazione della Società per Cornigliano per tutto quello che può essere utile a quel quartiere”.

Per quanto riguarda i livelli occupazionali, Toti ha poi aggiunto: “Non avendo ancora sul tavolo né il numero esatto di eventuali esuberi né la conoscenza della qualificazione giuridica di quegli esuberi, ovvero se congiunturali o strutturali, è evidente che il quadro normativo e la sistemazione dei lavoratori cambierà. Comunque -ha concluso il governatore ligure- la Società per Cornigliano a quello serviva nel suo primigenio scopo”.