Giovedì 18 gennaio 2018 - 11:18

Turismo,da fine marzo al via nuovo volo Bari-Breslavia di Wizz Air

Frequenza bisettimanale per il collegamento con la città polacca

Roma, 18 gen. (askanews) – Dal prossimo 31 marzo Wizz Air avvierà il nuovo collegamento tra Bari e Breslavia (Wroclaw), città polacca della Bassa Slesia. Il volo opererà ogni martedì e sabato e i biglietti possono già essere acquistati sul sito wizzair.com.

Per il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti “l’impulso che Wizzair sta imprimendo allo sviluppo del proprio network in Puglia, non può che essere accolto con viva soddisfazione. Collegamento dopo collegamento, il vettore sta assumendo un ruolo di rilievo tra le compagnie che operano stabilmente sui nostri aeroporti, garantendo connessioni verso aree reciprocamente interessanti che presentano veloci dinamiche di crescita. La nuova frequenza su Breslavia, che rafforza la rete delle città polacche collegate ai nostri aeroporti, può rappresentare un’opportunità da cogliere per consolidare la presenza della Puglia in un mercato che, in prospettiva, presenta margini di crescita di sicuro rilievo”.

“Siamo lieti di aggiungere un’altra destinazione, Breslavia, alla nostra rete in continua crescita. Ha dichiarato Gabor Vasarhelyi, Communications Manager di Wizz Air – Grazie alle nostre tariffe offriremo ai nostri clienti polacchi un’altra grande opportunità per trascorrere una rilassante vacanza in una regione bella e accogliente in ogni stagione”.