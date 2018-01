Mercoledì 17 gennaio 2018 - 14:34

Confcommercio Veneto incontra H-Farm e le università

Obiettivo Impresa 4.0

Venezia, 17 gen. (askanews) – H-Farm, Unismart e T2i incontrano Confcommercio Veneto. È iniziato nella sede della Confederazione regionale delle imprese del commercio, turismo, servizi e trasporti, un percorso di confronto sui bisogni del terziario. Obiettivo, acquisire gli strumenti per governare il cambiamento in atto. All’incontro di oggi, che si è svolto nella sede di via don Tosatto a Mestre, hanno partecipato le Università degli studi di Verona, di Venezia Ca’ Foscari e IUAV, e l’Università di Padova, attraverso Unismart, H-Farm e T2i.

“Il primo passo – ha spiegato il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon – è stato mettere in relazione il mondo dell’impresa con chi ha fatto delle nuove tecnologie il proprio ‘quotidiano’; il secondo avviare un’analisi sull’esistente; il terzo individuare e acquisire, con l’aiuto dei nostri interlocutori, gli strumenti più efficaci perché, attraverso il nostro sistema associativo, ogni singola impresa, sia giovanile che ‘tradizionale’, sia messa nelle condizioni di padroneggiare questi strumenti, dai social al web, dall’e-commerce alle app legate ai servizi, al turismo, alla ristorazione, diventando maggiormente competitiva”.