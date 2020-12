Lunedì 21 dicembre 2020 - 16:32

Usa, Mnuchin: Assegni a famiglie già la prossima settimana

Segretario al Tesoro:modo molto veloce per portare denaro a economia

New York, 21 dic. (askanews) – Il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, ha detto che gli americani potrebbero vedere gli assegni legati al pacchetto di aiuti, sui loro conti bancari, nel giro di pochi giorni. “Questo è un modo molto, molto veloce per portare denaro nell’economia. Vorrei sottolineare: la gente vedrà questi soldi all’inizio della prossima settimana “, ha detto Mnuchin intervenendo ad una trasmissione di CNBC.

“La gente esce e spende questi soldi e questo aiuta le piccole imprese e questo aiuta a riportare più persone al lavoro”, ha aggiunto. I commenti di Mnuchin sono arrivati a poche ore dall’approvazione del Congresso dello stimulus all’economia. Da parte sua, Mnuchin si è dichiarato favorevole a un disegno di legge di spesa più mirato che concentri gli sforzi per aiutare le industrie più colpite dalla pandemia come compagnie aeree e ristoranti. Nel nuovo pacchetto di pagamenti sono compresi anche i bambini, che riceveranno 600 dollari in pagamenti diretti. Una famiglia di quattro persone potrebbe ricevere 2.400 dollari. I pagamenti diminuiscono per le persone che hanno guadagnato più di 75.000 dollari durante il 2019.