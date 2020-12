Giovedì 10 dicembre 2020 - 00:49

Usa, Biden verso nomina Katherine Tai a rappresentante commerciale

Lo anticipa la rete televisiva Cnn

Roma, 10 dic. (askanews) – Il presidente eletto Joe Biden dovrebbe nominare Katherine Tai come rappresentante commerciale degli Stati Uniti. Tre fonti che hanno familiarità con la decisione lo hanno confermato alla CNN. Tai attualmente è il principale consulente commerciale democratico per la House Ways and Means Committee e ha supervisionato le forze dell’ordine per la Cina durante l’amministrazione Obama.

In quanto asiatico-americana, Tai è l’ultima figura diversificata che dovrebbe essere nominata a un posto a livello di governo nell’amministrazione Biden entrante. Se confermata, Tai sarebbe la prima donna di colore a ricoprire tale ruolo.

La CNN aveva precedentemente riferito che Tai era tra i principali candidati al ruolo cruciale di rappresentante commerciale degli Stati Uniti.

La nomina di Tai sarà vista come un chiaro segno che Biden prende sul serio la promessa della sua campagna di far rispettare le regole del commercio alla Cina. Tai è considerata come un esperto di politica commerciale cinese e ha supervisionato l’applicazione delle regole commerciali alla Cina durante l’amministrazione Obama.

Biden ha promesso, durante tutta la sua campagna elettorale, di lavorare con gli alleati dell’America per mettere sotto controllo la politica commerciale cinese e ha affermato che è improbabile che ritiri rapidamente le misure commerciali varate dal presidente Donald Trump verso tale Paese.

Tai è stata nominata per il suo ruolo a Capitol Hill nel 2017 dopo aver prestato servizio per tre anni come consulente commerciale per il Comitato Ways and Means. Ha prestato servizio presso l’Ufficio del General Counsel presso l’Ufficio del Rappresentante commerciale degli Stati Uniti dal 2007 al 2014, compreso il ruolo di consigliere capo per l’applicazione delle regole commerciali alla Cina dal 2011 al 2014.

Tai ha svolto un ruolo chiave nella negoziazione della politica commerciale per i democratici nell’accordo Stati Uniti-Messico-Canada, che è stato sottoposto all’amministrazione di Trump. L’USMCA ha sostituito l’accordo di libero scambio nordamericano, approvato dal presidente Bill Clinton. L’USMCA è stato firmato da Trump e dai suoi omologhi messicani e canadesi nel 2018, quindi il Congresso ha approvato l’accordo commerciale all’inizio di quest’anno dopo che i democratici hanno aggiunto regole del lavoro più forti.