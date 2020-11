Giovedì 12 novembre 2020 - 15:34

Usa: richieste di sussidi -48mila a 709mila, meglio delle attese

Il dato migliore dall'inizio della crisi causata dal coronavirus

New York, 12 nov. (askanews) – Negli Stati Uniti il numero di lavoratori che per la prima volta hanno chiesto il sussidio di disoccupazione, nella settimana terminata il 7 novembre, è diminuito di 48mila a quota 709mila. Lo rileva il Dipartimento del lavoro, mentre le attese erano per 740mila richieste. Il dato della settimana precedente è stato rivisto da 751mila a 757mila.

Nel pieno della pandemia, il dato sulle nuove richieste settimanali era arrivato fino a 6,9 milioni. Il numero complessivo di lavoratori che ricevono il sussidio di disoccupazione, relativo alla settimana terminata il 31 ottobre, ha segnato un ribasso di 436mila unità a 6,786 milioni.