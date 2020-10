Giovedì 22 ottobre 2020 - 14:42

Usa: Pelosi-Mnuchin, possibile accordo su aiuti dopo le elezioni

I due cercheranno di appianare divergenze su test e scuole

New York, 22 ott. (askanews) – I colloqui tra Nancy Pelosi e Steven Mnuchin sull’approvazione del pacchetto di aiuti all’economia, messa in crisi dal Covid-19, sembrano vicini alla possibilità di scrivere un disegno di legge, ma l’accordo non potrà avvenire prima delle elezioni. Oggi i due si incontreranno nuovamente per appianare le divergenze in sospeso.

Ieri sono riusciti a trovare un compromesso su diverse priorità, ma secondo il portavoce del presidente della Camera, Drew Hammill, gli aiuti alla sanità sui test nazionali, i piani di tracciamento dei contagi e per le scuole sicure, continuano a rimanere punti controversi, insieme agli aiuti ai governi locali e alla responsabilità penale per le imprese.

L’approvazione di un progetto di legge nel cosiddetto “periodo zoppo” tra le elezioni e l’entrata in carica del vincitore a gennaio comporterà non poche sfide. Intanto ieri è fallito il tentativo repubblicano di votare un pacchetto di aiuti da 500 miliardi di dollari, in opposizione al piano di duemila miliardi di dollari voluto dai democratici della Camera.