Martedì 13 ottobre 2020 - 16:40

Fmi: attenti a pressioni liquidità Pmi, possono causare insolvenze

Finora evitata destabilizzazione Finanza, ma salgono vulnerabilità

Roma, 13 ott. (askanews) – Finora le misure messe in campo da Banche centrali e governi in tutto il mondo hanno scongiurato che la crisi pandemica, oltre al crollo dell’economia, innescasse anche una crisi sulla stabilità finanziaria. Tuttavia “le vulnerabilità stanno aumentando” e in alcuni paesi “si stanno intensificando le preoccupazioni sulla stabilità finanziaria”. Lo afferma il Fondo monetario internazionale, nel Global Financial Stability Report, pubblicato durante le assemblee autunnali (tenute in maniera virtuale) con la Banca Mondiale.

“Le vulnerabilità sino aumentate anche tra le imprese del settore non finanziario, che hanno aumentato i ricorso all’indebitamento per fronteggiare le carenze di liquidità”. E sono cresciute nel settore dei titoli pubblici, “con i deficit di bilancio che sono aumentati per sostenere le economie”, si legge.

“Le pressioni sulle liquidità delle imprese possono trasformarsi in insolvenze – avverte il Fmi – specialmente se nell’evolversi della crisi la ripresa dovesse tardare”. Su questo versante “le imprese medie e piccole sono più vulnerabili delle grandi aziende, che hanno accesso al mercato dei capitali”.

Il futuro evolversi delle insolvenze “sarà determinato dalla portata del proseguimento dei sostegni all’economia e dai tempi della ripresa – dice lo studio – che potrebbe rivelarsi disomogenea tra Paesi e settori dell’economia”.

In generale i sistemi bancari sono ben capitalizzati, “ma alcuni potrebbero accusare carenze di capitale nell’ipotesi di uno scenario avverso”, mentre “alcuni mercati emergenti e di frontiera” devono affrontare situazioni impegnative che potrebbero sfociare in difficoltà sui pagamenti e instabilità finanziaria.

Secondo il Fmi è cruciale mantenere gli stimoli all’economia, così come garantire la disponibilità di credito. Questo, assieme a politiche monetarie accomodanti e misure mirate per garantire la solvibilità delle imprese è necessario per sostenere la ripresa economica.

Anche il Fmi sostiene la necessità di “una transizione verso una economia più verde”. Mentre guardando avanti, conclude il sommario del Gfsr “l’agenda delle riforme dovrà concentrarsi sulle fragilità messe in rilievo dalla crisi pandemica”.