Lunedì 5 ottobre 2020 - 22:28

Gentiloni rassicura: stimoli Ue a lungo, ma Donohoe più cauto

Capo Eurogruppo: "A un certo punto bisognerà ridurre i deficit"

Bruxelles, 5 ott. (askanews) – La Commissione europea presenterà a novembre una nuova serie di raccomandazioni per gli Stati membri dell’Eurozona, mentre ha già dato, con una lettera inviata a tutti i ministri delle finanze dell’Ue, indicazioni su quello che si aspetta dai piani di bilancio nazionali per il 2021. Intanto, si conferma che gli orientamenti di politica di bilancio dovrebbero restare “espansivi” e a supporto della ripresa economica anche per tutto l’anno prossimo. E’ quanto ha detto in sostanza il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, durante la conferenza stampa online al termine della videoconferenza di oggi dell’Eurogruppo, la riunione dei ministri delle Finanze dell’Eurozona. Più cauto, su quest’ultimo punto, è apparso il presidente dell’Eurogruppo, l’irlandese Pashal Donohoe.

“Per quanto riguarda la discussione che abbiamo avuto oggi sulle priorità politiche per l’Eurozona nella preparazione della ripresa – ha spiegato Gentiloni -, vorrei sottolineare due punti. In primo luogo, la Commissione presenterà una serie completamente aggiornata di raccomandazioni per la zona euro, come di consueto, a metà novembre. E’ chiaro molte delle raccomandazioni adottate lo scorso inverno rimangono nel complesso pertinenti, anche se il contesto economico è cambiato. Le misure per aumentare la produttività, sostenere la transizione verde e digitale, migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro e riequilibrare e approfondire la nostra Unione economica e monetaria, nonché un aumento sostenuto degli investimenti, dovrebbero contribuire a rafforzare la ripresa”, ha rilevato il commissario.

In secondo luogo, ha continuato Gentiloni, “in termini di politica di bilancio, la scorsa settimana abbiamo inviato una lettera ai ministri delle Finanze dell’Ue per fornire indicazioni mentre stanno preparando i loro bilanci nazionali per il 2021. La ‘general escape clause’ (clausola di sospensione degli effetti del Patto di Stabilità, ndr) rimarrà attiva nel 2021 e le politiche di bilancio – ha sottolineato il commissario – dovrebbero continuare a sostenere la ripresa l’anno prossimo, sia a livello dell’Eurozona che nei singoli Stati membri”.

“Le misure di bilancio appropriate per sostenere la ripresa – ha precisato Gentiloni – dovranno essere scelte con attenzione. Il principio di base, come spiegato nella nostra lettera, è che le misure dovrebbero essere ben mirate e temporanee. Il loro utilizzo e la loro efficacia dovrebbero essere riesaminati regolarmente”.

“C’è ovviamente – ha aggiunto il commissario – una differenza tra una politica di bilancio volta ad affrontare l’emergenza e una che si concentra sul raggiungimento di una ripresa durevole. La rilevanza di questi due tipi di politica di bilancio nel 2021 dipenderà dalla traiettoria del virus. Entrambi possono effettivamente coesistere e probabilmente dovranno farlo. Perché il passaggio dalla fase pandemica a quella post-pandemica non sarà netto, sarà graduale. È probabile che l’incertezza rimanga elevata per qualche tempo. Pertanto, agilità e flessibilità saranno fondamentali nella progettazione e nell’attuazione delle politiche bilancio per il 2021 e durante l’anno”.

Naturalmente, ha osservato ancora Gentiloni, il Fondo Ue per la Ripresa e la Resilienza fornirà anche un impulso positivo a livello dell’Eurozona e accrescerà la fiducia riconosciuta dai mercati finanziari, che è fortemente necessaria”. E’ poco più di una sfumatura, ma il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, ha usato toni più cauti di Gentiloni rispetto alla durata fino a tutto il 2021 dell’orientamento espansivo della politica di bilancio. Fra i ministri delle Finanze, ha detto, “oggi si è discusso molto dell’orientamento di politica di bilancio complessivo per l’Eurozona, e – ha rilevato – c’è il riconoscimento del fatto che a un certo momento bisognerà cominciare un tragitto per vedere come ridurre il deficit, e come ritornare indietro alla situazione economica sana in cui eravamo prima che arrivasse questa pandemia che ha causato così tanti danni”.

“Ma è chiaro anche che c’è consenso nell’Eurogruppo sul fatto che il momento per quel cambiamento non è ora, che gli orientamenti di politica di bilancio sviluppati nel 2020 sono quelli appropriati”, e che “bisognerà lavorare al fianco della Commissione considerando le raccomandazioni dell’Eurozona, che alimenteranno la politica di bilancio da sviluppare per il 2021, per l’anno prossimo”, ha concluso Donohoe.