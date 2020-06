Giovedì 25 giugno 2020 - 22:23

Wall Street chiude in rialzo trainata da banche, Dow Jones +1,18%

Nonostante l'aumento dei contagi di coronavirus. Nasdaq +1,09%

New York, 25 giu. (askanews) – Wall Street ha chiuso in rialzo grazie ai guadagni messi a segno dalle banche dopo che i regolatori americani hanno manifestato la volontà di allentare la Volcker rule, una regola adottata dopo la crisi finanziaria del 2008-09 che limitava le capacità delle banche Usa di fare grossi investimenti nei fondi di venture capital. Il Dow Jones ha guadagnato l’1,18%, l’S&P 500 è salito dell’1,10% mentre il Nasdaq è cresciuto dell’1,09%.

Sui listini inizialmente c’è stato l’impatto negativo dell’aumento dei casi di coronavirus in alcuni Stati americani e in molte regioni del mondo. Dopo che la California, il Texas, la Florida e l’Arizona hanno visto un balzo dei contagi, Apple ha chiuso alcuni suoi negozi mentre Disney ha posticipato la riapertura dei suoi parchi californiani.

Ha pesato anche l’aumento superiore alle attese delle richieste settimanali per i sussidi di disoccupazione. Secondo il Dipartimento del lavoro, 1,48 milioni di nuovi lavoratori hanno fatto richiesta per i sussidi la settimana scorsa, contro attese per 1,35 milioni. Una nota positiva è arrivata invece dal numero dei lavoratori che ricevono sussidi di disoccupazione da più di una settimana, che ha visto un calo di 767mila unità a quota 19,522 milioni.