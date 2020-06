Martedì 23 giugno 2020 - 22:26

Wall Street chiude in rialzo con rally tech, Nasdaq record +0,74%

Dow Jones +0,5%. Aiutano anche le schiarite Trump sul commercio

New York, 23 giu. (askanews) – Wall Street ha terminato in rialzo ma lontano dai massimi di giornata trainati dai rialzi dei titoli tecnologici. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,50%, l’S&P 500 ha aggiunto lo 0,43% mentre il Nasdaq ha allungato dello 0,74% a quota 10.131,37. Il Nasdaq ha chiuso a un nuovo record terminando sopra la parità per l’ottavo giorno di fila. Apple (+2%) e Amazon (+1,9%) hanno chiuso su nuovi massimi.

A rafforzare l’ottimismo di quelli che puntano su una ripresa rapida dell’economia sono i dati sull’attività manifatturiera e nel settore dei servizi che, sia negli Usa sia in Europa, a giugno ha continuato a risalire dai minimi toccati ad aprile. Mentre a maggio le vendite di case nuove negli Stati Uniti sono aumentate oltre le attese degli analisti.

I mercati continuano dunque a ignorare l’aumento dei casi di coronavirus in alcuni Stati e molte regioni del mondo. Aiutano anche le parole del presidente Donald Trump che nelle prime ore del mattino ha detto che l’accordo commerciale con la Cina rimane in “pienamente” vigore, smentendo il consigliere al commercio della Casa Bianca, Peter Navarro.