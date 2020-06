Mercoledì 17 giugno 2020 - 22:20

Wall Street chiude in ribasso su timori lockdown, Dow Jones -0,65%

Ma Nasdaq in rialzo a +0,15%. Petrolio in calo a 37,96 dollari

New York, 17 giu. (askanews) – Wall Street ha terminato in ribasso in scia ai timori per una nuova serie di misure restrittive dopo un aumento dei casi da coronavirus in diversi Stati, tra cui Texas e Arizona, e dopo che la Cina ha imposto un nuovo lockdown. Il Dow Jones ha perso lo 0,65%, l’S&P 500 ha ceduto lo 0,36% mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,15% grazie ai guadagni di titoli di alcune aziende tecnologiche.

Gli indici avevano cominciato la giornata in rialzo grazie all’ottimismo per una rapida ripresa dell’economia dopo il balzo di ieri delle vendite al dettaglio (a maggio hanno messo a segno il maggiore rialzo mensile di sempre) e dopo che l’indice che misura l’avvio di nuovi cantieri ha segnato un rialzo del 4,3% su marzo al tasso annualizzato pari a 974mila unità (contro attese per un +22,3% a 1,09 milioni di unità). I permessi per le costruzioni hanno avuto un aumento mensile del 14,4% a 1,066 milioni di unità contro stime per un +10,8%.

Il petrolio ha chiuso in ribasso dopo che le scorte Usa sono aumentate leggermente più delle stime e dopo che l’Opec ha lasciato invariata la stima sulla domanda mondiale. Il contratto Wti a luglio ha lasciato sul terreno 0,42 dollari, l’1,1%, a quota 37,96 dollari al barile.