Venerdì 12 giugno 2020 - 19:18

Fed: outlook Usa molto incerto, effetto virus devastante nel mondo

Il rapporto pubblicato prima di testimonianza Powell in Congresso

New York, 12 giu. (askanews) – La Federal Reserve ha sottolineato che l’outlook per l’economia statunitense è “straordinariamente incerto” e per questo ha ribadito l’impegno a tenere i tassi tra 0 e 0,25% finchè sarà necessario. È quanto ha scritto in un rapporto sulla politica monetaria diffuso in vista della testimonianza semestrale del governatore, Jerome Powell, in calendario per la prossima settimana in Congresso.

Nel rapporto la banca centrale degli Stati Uniti ha poi spiegato che la pandemia di coronavirus ha avuto “effetti devastanti” sull’economia globale.