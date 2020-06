Martedì 9 giugno 2020 - 15:25

Ue: Centeno, non chiedo secondo mandato come presidente Eurogruppo

Su Twitter annuncia: mi dimetterò da ministro finanze Portogallo

Bruxelles, 9 giu. (askanews) – Annuncio a sorpresa su Twitter del presidente dell’Eurogruppo, Mario Centeno: non chiederà di essere confermato alla guida dei ministri delle Finanze dell’Eurozona dopo il 13 luglio prossimo, e si dimetterà anche da ministro in Portogallo. “Il mio mandato come presidente dell’Eurogruppo – ha scritto Centeno sul suo account Twitter – terminerà il 13 luglio 2020. Giovedì informerò i miei colleghi dell’Eurogruppo della mia decisione di non chiedere un secondo mandato, poiché entro il 15 giugno mi dimetterò dalla carica di ministro delle finanze del Portogallo”.

Il commissario europeo agli Affari economici e finanziari, Paolo Gentiloni, ha ringraziato Centeno scrivendo a sua volta su Twitter: “Mario, hai fatto un grande lavoro per l’Europa!”.