Martedì 19 maggio 2020 - 00:14

Lagarde (Bce): Pil eurozona sino a -15% nel secondo trimestre

"Scenari vanno da recessione del 5% a una del 12% nell'area euro"

Roma, 19 mag. (askanews) – Lo choc all’economia della zona euro causato dalla pandemia da coronavirus “è notevole, senza uguali in tempo di pace. Dobbiamo farvi fronte con determinazione per aiutare le nostre economie a rialzarsi al più presto, in modo da evitare una crisi sociale”. Lo ha dichiarato la presidente della Bce Christine Lagarde, in una intervista a quotidiani europei tr cui il Corriere della Sera.

“I nostri scenari vanno da una recessione del 5% a una del 12% nell’area euro per quest’anno, con un’ipotesi centrale dell’ 8%. Rivedremo le proiezioni il 4 giugno, ma ci aspettiamo nello scenario più grave una caduta del prodotto interno lordo del 15% solo per il secondo trimestre”, ha detto Lagarde. Precisando che “in realtà, è difficile valutare gli effetti della fine del lockdown in ogni Paese, soprattutto se si contempla anche l’ipotesi di una seconda ondata dell’epidemia in autunno. Un fattore ci sembra probabile: se c’è una seconda ondata, le ricadute economicamente dovrebbero essere meno gravi, perché l’esperienza darà i suoi frutti”..