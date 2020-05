Lunedì 18 maggio 2020 - 22:07

Coronavirus, Lagarde: piano franco-tedesco ambizioso e mirato

L'apprezzamento della presidente della Bce

Roma, 18 mag. (askanews) – Il piano franco-tedesco per un fondo europeo di rilancio è “ambizioso, mirato e benvenuto” e va nella necessaria direzione del ripristino di una “simmetria tra Paesi” per quanto concerne l’uscita dalla crisi provocata dal coronavirus. Lo dichiara la presidente della Bce Christine Lagarde in una intervista concessa a diversi quotidiani europei, tra cui Il Corriere della Sera.

Le proposto franco-tedesche “aprono la via a un prestito a lungo termine effettuato dalla Commissione europea” e, soprattutto, permettono l’attribuzione di aiuti “a favore degli Stati membri più colpiti dalla crisi”, sostiene Lagarde, secondo una breve anticipazione di Les Echos.