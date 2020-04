Giovedì 30 aprile 2020 - 22:44

Wall Street chiude in ribasso ma aprile è miglior mese dal 1987

Pesano dati macro disastrosi

New York, 30 apr. (askanews) – Wall Street ha chiuso in ribasso, ma lontano dai minimi di giornata, una seduta caratterizzata dai timori per gli effetti della pandemia sull’economia dopo la pubblicazione di un’altra serie di dati macroeconomici disastrosi.

Le nuove richieste per i sussidi di disoccupazione sono salite di 3,84 milioni di unita’ la settimana scorsa contro attese per un rialzo di 3,5 milioni; e le spese per i consumi sono scese del 7,5% ed i redditi personali del 2,0% a marzo.

Deludono anche le banche centrali. Dopo la Fed, oggi anche la Bce ha lasciato i tassi di interesse invariati. L’Eurotower ha inoltre confermato le dimensioni del programma pandemico di acquisti, deludendo chi si aspettava una revisione al rialzo dei 750 miliardi messi in campo.

Ciononostante, sia per l’indice delle 30 blu chip che per l’S&P 500, quella di aprile, e’ stata la migliore performance mensile dal 1987.

Continua il rimbalzo del petrolio che però dovrebbe mettere a segno il quarto ribasso su base mensile di fila. Il contratto Wti a giugno ha aggiunto il 25% a 18,84 dollari al barile.

Le perdite sul Nasdaq sono state limitate dai titoli dei colossi tecnologici dopo alcune trimestrali migliori delle attese.

Il Djia ha perso 288,14 punti, l’1,17%, a quota 24.345,72. L’S&P 500 ha ceduto 27,08 punti, lo 0,92%, a quota 2.912,43. Mentre il Nasdaq ha lasciato sul terreno 25,16 punti, lo 0,28%, a quota 8.889,55.