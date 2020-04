Mercoledì 29 aprile 2020 - 14:41

Pil Usa I trimestre -4,8%, pesa il coronavirus

Atteso un -3,5%

New York, 29 apr. (askanews) – Il Prodotto interno lordo statunitense è diminuito nel primo trimestre del 2020 più del previsto, a causa dei primi effetti della pandemia di coronavirus. La lettura preliminare del dato diffuso dal dipartimento al Commercio ha registrato un -4,8%, contro il -3,5% delle attese. Il quarto trimestre del 2019 si era chiuso con un +2,1%, per un complessivo +2,3% per l’intero 2019, anno peggiore dal 2016.