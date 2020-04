Mercoledì 22 aprile 2020 - 22:28

Wall Street chiude in rialzo grazie al petrolio, Dow Jones +1,96%

Prima seduta della settimana terminata in positivo. Nasdaq +2,81%

New York, 22 apr. (askanews) – Wall Street ha chiuso in rialzo, rimbalzando dalle perdite delle due sedute precedenti. Ad aiutare è stata la risalita del petrolio. E nonostante resti elevata la cautela, gli investitori guardano con maggiore fiducia ai dati sulla diffusione del coronavirus in attesa della prossima riapertura delle attività nel Paese e nel resto del mondo. Il Dow Jones ha aggiunto l’1,96%, l’S&P 500 ha guadagnato il 2,27% mentre il Nasdaq ha segnato un +2,81%.

Dopo aver chiuso ieri in ribasso di oltre il 43%, il greggio oggi è rimbalzato guadagnando 2,21 dollari, circa il 19%, a 13,78 dollari al barile. A sostenere i rialzi sono state le parole del presidente Donald Trump che ha minacciato il ricorso alla forza militare se l’Iran dovesse “molestare” le petroliere americane nello stretto di Hormuz.

Aiutano anche le parole della speaker della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi, che ha assicurato che l’Aula voterà domani per approvare il nuovo piano di aiuti da 484 miliardi di dollari che ha avuto il via libera dal Senato.