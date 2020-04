Lunedì 20 aprile 2020 - 22:27

Wall Street chiude in ribasso dopo crollo petrolio, Dow Jones -2,4%

Wti chiude in negativo a -37,63 dollari, prima volta nella storia

New York, 20 apr. (askanews) – Wall Street ha chiuso in ribasso, frenando dopo i rialzi della settimana scorsa, dopo che il crollo del prezzo del petrolio ha aumentato i timori per l’impatto della pandemia di coronavirus sull’economia. Il Dow Jones ha perso il 2,44%, l’S&P ha ceduto l’1,79% mentre il Nasdaq, aiutato dai rialzi di alcuni titoli tecnologici, ha lasciato sul terreno solo l’1,03%.

Il petrolio ha chiuso in negativo per la prima volta. Il che vuol dire che i produttori sarebbero ipoteticamente pronti a pagare i trader affinchè questi acquistino greggio. Il contratto Wti a maggio ha chiuso a -37,63 dollari al barile. Ma il contratto a giugno, quello più scambiato e che scade il 19 maggio, ha ceduto il 18% a 20,43 dollari al barile.

A contribuire al calo sono la recessione globale causata dalla pandemia di coronavirus e il conseguente crollo della domanda di energia, unita alle dispute tra i paesi produttori e alla saturazione delle riserve strategiche, ormai vicine ai limiti fisiologici. Pesa anche il mancato accordo in seno al Senato per il lancio di un nuovo pacchetto di aiuti all’economia. La Camera Alta si dovrebbe comunque esprimere domani pomeriggio.

Intanto continuano ad aumentare i casi di Covid-19 nel Paese. Secondo l’aggregatore di dati della Johns Hopkins University, negli Stati Uniti ci sono almeno 761.991 casi e 40.724 morti a causa del nuovo coronavirus.