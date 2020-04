Lunedì 20 aprile 2020 - 13:17

Coronavirus, Spagna a Ue: fondo 1.500 miliardi con debito perpetuo

El Pais: lo chiederà il Governo di Sanchez a Consiglio Ue

Roma, 20 apr. (askanews) – La Spagna ha deciso di proporre all’Europa un fondo europeo da 1.500 miliardi con debito perpetuo. E’ quanto scrive El Pais secondo cui Pedro Sanchez “ha deciso di giocare forte al prossimo vertice, giovedì, e porterà una posizione ambiziosa che si riassume in un documento dove si propone un grande fondo fino a 1,5 trilioni di euro finanziato con debito perpetuo, che verrebbe ripartito come trasferimenti di risorse – e non debito – tra i paesi più colpiti” dall’emergenza Coronavirus.