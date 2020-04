Venerdì 17 aprile 2020 - 22:08

Petrolio Wti a minimi con stock pieni, Brent risale a 28,29 dollari

Permangono timori su squilibrio domanda-offerta

Roma, 17 apr. (askanews) – A dispetto di alcuni flebili ritracciamenti in serata, il petrolio chiude la settimana non lontano dai minimi da 18 anni, dopo una seduta che ha visto l’alternarsi di nuovi indebolimenti e tentativi di flebile recupero. Una dinamica che si trascina ormai da un mese e mezzo, dopo che la ritrovata strategia di contenimento dell’offerta da parte dei grandi esportatori, per quanto energica appare insufficente a bilanciare il collasso di domanda causato dai blocchi di attività volti a frenare la pandemia di Covid-19.

In serata il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord recupera un 1,69% a 28,29 dollari. Il West Texas Intermediate invece è rimasto in ribasso, cedendo oltre l’8% a 18,27 dollari. Ma su questo bassissimo livello incide un fattore tecnico, l’esaurimento da completare dei futures in prima consegna, relativi a maggio, mentre gli stock sono strapieni. Nei contratti in consegna il mese successivo, giugno, il barile di Wti ha chiuso a 25,14 dollari, in calo più modesto pari al meno 1,49% dollari.

Di fondo, comunque, la debolezza delle quotazioni rilette il collasso della domanda che solo in parte è compensato dal pur storico taglio all’offerta deciso dai gradi esportatori, riuniti in modalità di Opec Plus.

Dopo un braccio di ferro autolesionistico durato settimane, con protagoniste l’Arabia Saudita, da una parte, primo produttore mondiale e dell’Opec, e la Russia dall’altra, numero uno dei gradi esportatori non aderenti al cartello, alla fine è stata trovata una intesa. Per due mesi l’offerta verrà drasticamente ridotta, di 10 milioni di barili equivalenti al giorno, successivamente questa riduzione verrà consistentemente smorzata. Secondo diverse stime il crollo di domanda da Coronavirus si aggirerebbe tra 25 e 29 milioni di barili.