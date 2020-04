Giovedì 16 aprile 2020 - 14:33

Usa, prosegue effetto coronavirus: 5,2 milioni nuovi disoccupati

Le nuove richieste sono diminuite di 1,37 milioni di unità

New York, 16 apr. (askanews) – Continua l’effetto coronavirus sulle richieste dei sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. Il numero dei lavoratori che per la prima volta ne hanno fatto richiesta, la scorsa settimana, è diminuito di 1,37 milioni a 5,245 milioni, secondo quanto riportato dal dipartimento del Lavoro; le attese erano per un dato a 5 milioni.