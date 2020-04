Giovedì 16 aprile 2020 - 14:45

Ue, Padoan: il Fondo Sure dovrebbe poter emettere titoli

Ex ministro a Inpiù:si parla poco di meccanismo anti-disoccupazione

Roma, 16 apr. (askanews) – Nella discussione sul pacchetto di misure messe sul tavolo dall’Eurogruppo si parla poco di Sure, il meccanismo di sostegno all’occupazione (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency). Lo sottolinea l’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan che è stato uno dei primi promotori di un sussidio di disoccupazione europeo. E che, in un’intervento pubblicato su Inpiù, rileva che “oltre ai trasferimenti dagli Stati membri, Sure dovrebbe essere in grado di emettere titoli. Ce ne sarebbero i presupposti economici, in quanto Sure emetterebbe titoli per finanziare una “mission” di valenza europea, garantiti sia dalle risorse dei paesi che aderiscono al Fondo sia dal bilancio Ue”.

Che cos’è Sure? “Si tratta – spiega Padoan – di un meccanismo di emergenza e di natura temporanea. Che dovrebbe fornire supporto finanziario fino a un massimo di 100 miliardi per misure atte a sostenere il mercato del lavoro colpito dalla crisi. Per l’Italia si parla di un massimo di 15-20 miliardi. Anche in condizioni normali, uno strumento di stabilizzazione che si concentri sul mercato del lavoro rafforza il funzionamento della zona euro. In un’unione monetaria sono assenti le leve della politica monetaria e del cambio e quindi gli shock rilevanti si scaricano sull’occupazione (e sui salari)”.

“Anche in assenza di crisi generalizzate, i danni di una caduta significativa dell’occupazione vanno al di là del breve periodo. Un forte shock può produrre effetti perma nenti (isteresi) sul paese colpito ed eventualmente sul resto dell’Eurozona. Con conseguenze che vanno dal deterioramento del capitale umano e della riduzione della partecipazione nel mercato del lavoro, alla chiusura di impianti e imprese. Abbondano stime sulle dimensioni dello shock da Covid 19 e sono tutte molto preoccupanti. Il Fmi stima un aumento della disoccupazione dal 2019 al 2020 dal 7.6% al 10.4% per l’eurozona e dal 10% al 12.7% per l’Italia. La durata potrebbe essere limitata, nel caso di recessione a “V” ma potrebbe tradursi in una stagnazione (cioè una caduta a “L”) e sarebbe elevato il rischio che la disoccupazione divenga strutturale”.

“Come si accede alle risorse? In base a regole automatiche, ma c’è un rischio, paventato da molti paesi, soprattutto del Nord Europa – spiega ancora Padoan – di instaurare un meccanismo di trasferimento permanente dai paesi a bassa disoccupazione a quelli ad alta disoccupazione. Questo non & egrave; inevitabile, né desiderabile. Come dimostrato in una proposta del Mef del 2016, molto simile a quella del Sure, è possibile disegnare le regole di utilizzo delle risorse in modo che non ci siano paesi beneficiari netti o contributori netti, quanto meno nel medio lungo periodo. Le risorse trasferite devono essere utilizzate unicamente per sostenere l’occupazione ed entro un limite massimo del 200% delle risorse inizialmente versate dal singolo paese. In media le risorse dovrebbero poter garantire per 6/8 mesi la copertura degli ammortizzatori sociali e fino la 40% del salario percepito. In linea di principio il fondo Sure dovrebbe essere una “linea di bilancio” dell’Eurozona all’interno del bilancio Ue per fornire uno strumento di stabilizzazione”.

“Sappiamo però – prosegue l’ex ministro – che la proposta di inserire uno strumento di stabilizzazione nel bilancio è stata al momento scartata. Nel rivedere dimensione e struttura del bilancio alla luce della crisi, questo aspetto dovrebbe essere affrontato di nuovo. Oltre ai trasferimenti dagli Stati membri, Sure dovrebbe essere in grado di emettere titoli. Ce ne sarebbero i presupposti economici, in quanto Sure emetterebbe titoli per finanziare una “mission” di valenza europea, garantiti sia dalle risorse dei paesi che aderiscono al Fondo sia dal bilancio Ue. L’emissione di titoli sarebbe giustificata anche dal fatto che il fondo deve fronteggiare shock simmetrici. Tale emissione non dovrebbe essere considerata una forma di mutualizzazione del debito esistente ma il finanziamento condiviso di una “mission” comune con una chiara attribuzione di responsabilità sulla gestione delle risorse. Si tratta dei principi di base per la possibilità di introdurre titoli europei più in generale. Anche per questo – conclude Padoan – Sure sarebbe utile per fronteggiare la crisi in atto”.