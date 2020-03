Lunedì 30 marzo 2020 - 22:10

Riunione Eurogruppo su soluzioni per Coronavirus il 7 aprile

Lo ha annunciato il presidente, Centeno, su Twitter

Bruxelles, 30 mar. (askanews) – Si svolgerà martedì 7 aprile la prossima riunione in teleconferenza dell’Eurogruppo in cui i ministri delle Finanze dovranno mettere sul tavolo le proposte da consegnare poi al vertice dei leader dell’Ue sulla risposta alle conseguenze economiche e finanziarie della crisi del Covid-19. Lo ha annunciato oggi su Twitter il presidente dell’Eurogruppo, Mario Centeno, anche se la riunione stasera non è ancora stata inserita nell’agenda ufficiale del Consiglio Ue.

La settimana scorsa, sembrava piuttosto assodato che vi sarebbero state due riunioni dell’Eurogruppo, una questa settimana e una la prossima, per cercare di risolvere l’aspra controversia fra gli Stati membri rigoristi, che propongono di usare una linea di credito del Mes, il Fondo salva stati, per sostenere gli Stati membri più colpiti dalla pandemia, e i nove paesi (forse nel frattempo aumentati) che vorrebbero invece i “Corona bond”, la creazione di uno strumento di emissione comune di titoli di debito.