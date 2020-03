Venerdì 27 marzo 2020 - 16:51

Fmi, Georgieva: siamo in recessione, possibile rimbalzo in 2021

Ma servono misure adeguate e evitare problemi sulle liquidità

New York, 27 mar. (askanews) – “È chiaro” che l’economia mondiale sia già entrata in una recessione come o peggiore di quella affrontata durante la crisi finanziaria del 2008, ma bisogna fare in modo che questa sia “il più corta e meno profonda possibile”. Lo ha detto la direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, durante un briefing dopo un teleconferenza dell’International Monetary and Financial Committee (Imfc).

Georgieva ha aggiunto di credere “fortemente” che “le azioni per contenere il virus siano un prerequisito per una forte ripresa”.

Guardando avanti “potrà esserci un rimbalzo anche solido nel 2021”, ma solo a condizione che vengano prese le misure appropriate e che si scongiuriamo “problemi sulle liquidità”, ha spiegato.