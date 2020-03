Venerdì 20 marzo 2020 - 18:02

Ue, von der Leyen: pronta sospensione Patto di stabilità

Presidente della commissione: iniettare denaro nell'economia

Roma, 20 mar. (askanews) – La Commissione europea ha formalizzato la proposta, annunciata la scorsa settimana e già accolta con favore dai leader europei, di attivare la clausola generale di salvaguardia, che consentirà agli Stati di sospendere le prescrizioni del patto di Stabilità e di crescita sui piani di riduzione del deficit, per far fronte all’emergenza coronavirus. Lo ha annunciato via Twitter la presidente Ursula von der Leyen, aggiungendo che questo consentirà ai governi di “iniettare danaro nell’economia”.