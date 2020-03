Venerdì 20 marzo 2020 - 15:59

Coronavirus, Usa fanno slittare dichiarazione redditi di 3 mesi

Presentazione il 15 luglio. Mnuchin: senza interessi extra o multe

New York, 20 mar. (askanews) – Il segretario al Tesoro statunitense, Steven Mnuchin, ha annunciato lo slittamento della data ultima per l’invio delle dichiarazioni dei redditi dal 15 aprile al 15 luglio. Su Twitter, Mnuchin ha scritto che “tutti gli individui e le imprese avranno più tempo per presentare le dichiarazioni e per pagare, senza pagare interessi o multe”.