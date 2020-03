Giovedì 19 marzo 2020 - 13:13

Euro piomba a minimi 3 anni 1,0727 con superdollaro e bazooka Bce

Si accentua nel pomeriggio deprezzamento valuta condivisa -1,5%

Roma, 19 mar. (askanews) – L’euro continua a deprezzarsi marcatamente, accelerando i ribassi a metà seduta fino a portarsi ampiamente sotto quota 1,08 dollari, con un minimo di sessione a 1,0727 che vede la valuta condivisa tornare ai minimi da quasi tre anni. Un ribasso di quasi l’1,5%, che per quelle che solitamente sono le variazioni sui cambi valutari, in particolare tra divise di rilevanza globale come queste, è un movimento estremamente ampio.

Sono due i grandi fattori che guidano queste dinamiche. Di fondo c’è il persistente e forte allarmismo per la pandemia da coronavirus, che ha spinto molti investitori e fondi a dismettere con una drammatica velocità tutta una serie di attività, non solo titoli azionari ma anche asset ritenuti più solidi, in un quadro di totale incertezza e puntando a riposizionarsi sul dollaro.

Ne deriva che la quotazione del biglietto verde rispetto a un paniere di divise globali è incanalata a segnare la più ampia serie rialzista dall’estate del 1992.

A questo quadro, da ieri notte si è aggiunto il novo maxi piano di acquisti di titoli della Bce, che come fatto in precedenza dalla Fed ha finalmente messo in campo una manovra di allentamento monetario di proporzioni più ragionevolmente idonee a fare fronte alla catastrofe economica che si sta accumulando con il blocco delle attività da coronavirs.

L’euro inizialmente non ha reagito granché, anzi negli scambi notturni era perfino arrivato a segnare alcuni apprezzamenti fino a sfiorare 1,0950 dollari. Successivamente però ha iniziato a cedere marcatamente terreno fino a segnare valori che non si registravano dall’aprile de 2017. Nel primo pomeriggio la valuta condivisa si scambia a 1,0729 dollari.