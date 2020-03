Giovedì 19 marzo 2020 - 17:06

Ue lancia allarme su streaming Tv Hd, Breton chiama Netflix

Lancia l'hashtag #switchtostandard

Roma, 19 mar. (askanews) – Con centinaia di milioni di europei bloccati a casa dalla pandemia di coronavirus, i servizi di streaming Tv in alta definizione rischiano di mettere eccessivamente sotto pressione la rete. E così il commissario europeo al Mercato interno Thierry Breton ha lanciato un appello a Netflix, agli altri operatori e al pubblico in generale a non utilizzare l’alta definizione se non necessaria.

Lo ha riferito lo stesso Breton con una serie di messaggi via Twitter in più lingue, con l’hashtag e slogan #switchtostandard spiegando di averne discusso direttamente anche con l’amministratore delegato di Netflix, Reed Hastings.