Mercoledì 18 marzo 2020 - 16:41

Coronavirus, Mnuchin: disoccupazione in Usa non arriverà al 20%

Il segretario al Tesoro: se il paese seguirà il piano di Trump

New York, 18 mar. (askanews) – “Non ci aspettiamo che la disoccupazione salga al 20%”, se gli Stati Uniti seguiranno il piano contro il coronavirus dell’amministrazione Trump. Lo ha detto il segretario al Tesoro statunitense Steven Mnuchin, parlando dell’emergenza Covid-19 ai microfoni della Cnbc. L’ipotetico rialzo al 20% sarebbe stato citato da Mnuchin in un incontro privato con i senatori repubblicani.

“Ho visto i numeri sui media – ha sottolineato Mnuchin – e non ho detto in alcun modo di pensare che arriveremo a quel livello. Lasciatemi essere chiaro: se seguiremo il piano del presidente, non ci arriveremo”.