Venerdì 13 marzo 2020 - 14:39

Usa, Mnuchin: intesa con Dem vicina su aiuti per Coronavirus

Segretario Tesoro Usa: ogni strumento per difendere industria

New York, 13 mar. (askanews) – Le trattative con i democratici “vanno molto bene” e un accordo sulle misure per contrastare l’impatto del coronavirus “è vicino”. Lo ha detto il segretario al Tesoro statunitense, Steven Mnuchin, parlando alla Cnbc. “Useremo tutti gli strumenti necessari per assicurare che i settori industriali colpiti riescano a uscirne” ha poi aggiunto. Mnuchin ha successivamente dichiarato che la proposta di legge alla Camera sul coronavirus prevede che gli statunitensi non assicurati possano comunque sottoporsi al test senza pagare.

Poi, una riflessione su Wall Street. Mnuchin ha dichiarato che l’attuale sell-off causato dal coronavirus è di breve termine e, per questo, rappresenta un’opportunità per gli investimenti a lungo termine. “Forse tra un paio di mesi ne usciremo e l’economia sarà più forte che mai” ha detto. “Basti pensare alle persone che comprarono le azioni dopo il crash del 1987, alle persone che acquistarono le azioni dopo la crisi finanziaria. Per gli investitori a lungo termine, questa potrebbe essere una grande opportunità di investimento”.