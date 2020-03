Venerdì 6 marzo 2020 - 13:06

Euro vola sopra 1,13 dollari sui massimi dalo scorso giugno

Valuta Usa risente di attese nuovi tagli assi Fed

Roma, 6 mar. (askanews) – L’euro vola sopra quota 1,13 sul dollaro, sui massimi dal giugno dello scorso anno mentre il biglietto verde subisce pesanti deprezzamenti sul mercato dei cambi. L’allarmismo per le ricadute economiche sul coronavirus sta alimentando aspettative di un ulteriore pesante taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, la Banca centrale statunitense, che dispone di un certo margine di riduzione sul costo del danaro laddove la Bce, che ha un direttorio calendarizzato per la prossima settimana, ha i tassi di interesse già a zero.

A pesare sulla valuta Usa anche il collasso dei rendimenti sui titoli di Stato statunitensi, i treasuries, compressi dai forti acquisti che in queste sedute si registrano specularmente ai crolli dell’azionario. Gli investitori in fuga dagli asset ritenuti meno solidi tendono infatti a riposizionarsi su attività giudicate sicure. Nel pomeriggio l’euro si scambia a 1,1330 dollari.