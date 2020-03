Giovedì 5 marzo 2020 - 22:08

Wall Street chiude in forte ribasso (Dj -3,6%) causa coronavirus

Aumentano i timori per la diffusione negli Stati Uniti

New York, 5 mar. (askanews) – Wall Street ha chiuso in forte ribasso, cancellando il rimbalzo di mercoledì. Oggi, gli indici hanno subito i timori crescenti per la diffusione negli Stati Uniti del coronavirus, che hanno spinto su nuovi minimi il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni, sceso sotto lo 0,9%. A pesare sugli indici è stato soprattutto il forte calo dei titoli del settore aereo e di quello crocieristico, viste le preoccupazioni per il turismo.

Per rassicurare il Paese dopo i nuovi casi registrati, il presidente Donald Trump ha scritto su Twitter che ci sono “circa 100.000 casi di coronavirus in tutto il mondo e 3.280 morti”, ma negli Stati Uniti “per ora solo 129 casi e 11 morti, perché siamo stati veloci a chiudere i nostri confini. Lavoriamo molto duramente per tenere questi numeri al livello più basso possibile!”. Il Senato, nel pomeriggio (ora locale), ha poi approvato quasi all’unanimità il piano di emergenza da 8,3 miliardi di dollari per affrontare l’emergenza.

Il Djia ha chiuso in ribasso di quasi mille punti, cedendo il 3,6%; lo S&P 500 ha ceduto 106 punti, il 3,39%; il Nasdaq ha perso 279 punti, il 3,1%. Il contratto Wti ad aprile ha chiuso la giornata in ribasso dell’1,9% a 45,90 dollari al barile.