Mercoledì 12 febbraio 2020 - 19:26

WhatsApp supera due miliardi di utenti, difende crittografia forte

L'app continuerà a operare in modo quasi indipendente da Facebook

New York, 12 feb. (askanews) – WhatsApp ha superato i due miliardi di utenti. Lo ha detto l’amministratore delegato Will Cathcart dopo che la notizia è stata pubblicata sul blog dell’app di messaggistica istantanea. Il Ceo, in un’intervista al Wall Street Journal, ha sottolineato che WhatsApp continuerà a operare in modo in gran parte indipendente da Facebook, che ha acquistato l’app nel 2014 per 19 miliardi di dollari.

Nel dare l’annuncio, WhatsApp ha difeso la scelta di proteggere tutti i messaggi con la crittografia end-to-end. “Siamo consapevoli che, con l’aumentare delle connessioni tra gli utenti, cresca anche la necessità di protezione. Trascorriamo sempre più tempo online ogni giorno e, per questo motivo, proteggere le nostre conversazioni è più importante che mai. Ecco perchè ogni messaggio privato inviato tramite WhatsApp è protetto con la crittografia end-to-end per impostazione predefinita”.