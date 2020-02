Martedì 11 febbraio 2020 - 17:58

Fed, Trump: tassi troppo alti, Powell parla e il Dow scende

Il presidente Usa contro il numero uno della banca centrale

New York, 11 feb. (askanews) – Il presidente statunitense Donald Trump non ha perso l’occasione di criticare il numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, che sta parlando davanti alla commissione affari finanziari della Camera per la presentazione del Monetary Policy Report, il rapporto semestrale che viene consegnato al Congresso.

“Quando ha cominciato la sua testimonianza – ha scritto Trump su twitter – il Dow Jones guadagnava 125 punti ed era in crescita. Appena ha parlato si è mosso ininterrottamente al ribasso, come sempre, e ora è a -15. La Germania e altri paesi vengono pagati per prendere soldi in prestito. I tassi della Fed sono troppo alti, il dollaro è troppo forte per le esportazioni”.