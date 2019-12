Lunedì 16 dicembre 2019 - 22:15

Wall Street tocca nuovi massimi su scia di accordo Usa-Cina

Aiutano anche dati macro cinesi

New York, 16 dic. (askanews) – Wall Street chiude su nuovi record sulla scia dell’accordo commerciale preliminare tra Washington e Pechino. Nonostante continuino a mancare dettagli sull’intesa, i mercati danno per scontato un riavvicinamento tra le due economie più grandi al mondo.

Il rappresentante al Commercio Usa, Robert Lighthizer, ha assicurato domenica che l’accordo è stato “assolutamente raggiunto”, mentre il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, ha detto che le parti apporranno le firme su un testo definitivo a gennaio.

Aiutano anche alcuni dati macroeconomici provenienti dalla Cina, dove sia le vendite al dettaglio (+8%) che l’attività industriale (+6,2%) sono cresciute oltre le attese, alleviando i timori per un rallentamento della crescita globale.

Sempre sul fronte macro ma in Usa, le letture flash degli indici Pmi sui servizi e sull’attività manifatturiera sono risultate pressoché in linea alle attese. Mentre l’indice che misura l’andamento dell’attività manifatturiera nell’area di New York è aumentato a 3,5 punti dai 2,9 di novembre. E la fiducia dei costruttori statunitensi di case è salita ai massimi da oltre 20 anni a dicembre.

Il petrolio a gennaio a New York è avanzato di 0,14 dollari, lo 0,2%, a 60,21 dollari al barile.

Il Djia ha guadagnato 100,44 punti, lo 0,36%, a quota 28.235,82. L’S&P 500 ha aggiunto 22,65 punti, lo 0,71%, a quota 3.191,45. Il Nasdaq è avanzato di 79,35 punti, lo 0,91%, a quota 8.814,23.