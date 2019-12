Sabato 7 dicembre 2019 - 16:13

Gentiloni: adattare Patto stabilità a nuova situazione economia

Consultazione pubblica I sem 2020 e proposte commissione in II sem

Roma, 7 dic. (askanews) – Le regole europee sui conti pubblici e il Patto di stabilità e di crescita dovrebbero “adattarsi a una nuova situazione” dell’economia, che è quella di una crescita a rilento che non si sa quanto durerà. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante i Mediterranean Dialogues a Roma, rilevando come le regole attuali siano invece frutto di un aggiustamento avvenuto in una fase ormai superata che era di crisi e alti rischi.

C’è anche l’ipotesi di una golden rule sugli investimenti relativi all’ambiente e alla sostenibilità. Ma “non è solo questione di una golden rule – ha avvertito – ne discuteremo”. In ogni caso non si tratta di un tema da affrontare dall’oggi al domani.

“Penso che la Commissione promuoverà una consultazione pubblica nel primo semestre del prossimo anno e farà proposte nel secondo semestre”, ha detto. Anche con l’obiettivo, ha spiegato Gentiloni, di integrare il compito di vigilanza sui conti pubblici con quello di sostenibilità ambientale.