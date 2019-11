Martedì 12 novembre 2019 - 00:47

Debutta l’elettrico di Lexus

Presentazione al Salone dell'Auto di Guangzhou il 22 novembre

Milano, 12 nov. (askanews) – Lexus presenterà il suo primo veicolo elettrico a batteria al Salone Internazionale dell’Automobile* di Guangzhou il 22 novembre.

Realizzato per soddisfare le esigenze del pubblico cinese ed europeo, il brand mostra il proprio desiderio nell’offrire una vasta scelta di propulsori elettrificati per diversi tipi di pubblico in tutto il mondo.