Lunedì 11 novembre 2019 - 21:11

Swiss Re, Claudia Cordioli nuovo Cfo Reinsurance

Entrata nel gruppo nel 2003

Roma, 11 nov. (askanews) – Claudia Cordioli è il nuovo Chief Financial Officer (Cfo) Reinsurance di Swiss Re, la più grande compagnia di riassicurazione al mondo. Cordioli, che secondo quanto riporta una nota entrerà in carica dal primo febbraio 2020, prende il posto di Gerhard Lohmann, che ha deciso di dedicarsi ad altre opportunità fuori dalla compagnia. La manager, attualmente guida le operazioni di Swiss Re in 15 Paesi appartenenti all’area Emea (Europa Occidentale e Meridionale), inclusa l’Italia.

Cordioli è entrata in Swiss Re nel 2003 dopo aver lavorato nel settore bancario e della consulenza, tra cui KPMG. In questi vent’anni ha ricoperto una serie di ruoli quali CFO dell’area EMEA, Capo delle relazioni esterne e, dal 2016, Managing Director per Italia, Spagna, Portogallo e Mediterraneo. Swiss Re annuncerà a breve il successore di Cordioli come Head and Western & Southern Europe.