Lunedì 4 novembre 2019 - 22:20

Wall Street chiude ai massimi su ottimismo per accordo con Cina

Su scia progressi su fronte commerciali e buona stagione trimestrali

New York, 4 nov. (askanews) – Gli indici su Wall Street hanno chiuso in rialzo, stabilendo nuovi massimi, sulla scia dei progressi messi a segno sul fronte commerciale e della stagione delle trimestrali migliore delle attese.

Oltre il 75% delle aziende dell’S&P 500 che hanno già pubblicato i conti ha oltrepassato le attese degli analisti. Mentre, nel weekend, il segretario al Commercio, Wilbur Ross, si era dichiarato ottimista sulle possibilità che Pechino e Washington trovino un’intesa sulla prima parte dell’accordo sui dazi prima di dicembre. Ross ha anche segnalato un’apertura da parte di Washington a non introdurre le tariffe sulle importazioni di automobili europee, giapponesi e coreane.

Il rally dell’azionario ha però origine la scorsa settimana, quando il terzo taglio dei tassi di interesse del 2019 da parte della Federal Reserve ha portato l’S&P 500 e il Nasdaq a toccare nuovi massimi. A trainare i listini sono stati i comparti tecnologico ed energetico. In particolare quest’ultimo – spinto dai recenti guadagni messi a segno dal petrolio – ha visto Chevron ed Exxon guadagnare il 4,63% a 121,59 dollari e il 2,99% a 71,68 dollari, rispettivamente. McDonald’s ha però ceduto il 2,75% a 188,61 dollari dopo le dimissioni a sorpresa dell’a.d. Steve Easterbrook.

Sul fronte macroeconomico, gli ordini alle fabbriche Usa a settembre hanno deluso le attese, contraendosi dello 0,6% rispetto al mese precedente. Le previsioni erano per un calo dello 0,5%. Mentre l’indice che misura le condizioni attuali di business nell’area di New York è salito a 47,7 punti dai 42,8 punti di settembre. Il Dow Jones ha guadagnato 114,75 punti, lo 0,42%, a quota 27.462,11 punti, sopra il record di 27.359,16 punti messo a segno lo scorso 15 luglio. L’S&P 500 ha aggiunto 11,36 punti, lo 0,37%, a 3.078,27 punti. Mentre il Nasdaq è avanzato di 46,80 punti, lo 0,56%, a 8.433,20 punti. Il petrolio a dicembre quotato a New York ha terminato in rialzo di 0,34 dollari, lo 0,6% a quota 56,54 dollari al barile sulla scia dei progressi sul fronte dell’accordo sui dazi.

A24/Zap