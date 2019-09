Lunedì 30 settembre 2019 - 22:16

Wall Street chiude in rialzo trainata dal settore tecnologico

Ottimismo per negoziati Usa-Cina. Dow Jones +0,36%, Nasdaq +0,75%

New York, 30 set. (askanews) – Gli indici a Wall Street hanno terminato la seduta in rialzo, seppure al di sotto dei massimi intraday, trainati dal comparto tecnologico. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,36% a quota 26.916,15, l’S&P 500 ha aggiunto lo 0,50% a 2.976,69, mentre il Nasdaq Composite è salito dello 0,75% a 7.999,34.

Gli investitori hanno accolto con entusiasmo le smentite da parte di alcuni esponenti governativi delle indiscrezioni pubblicate venerdì scorso secondo cui l’amministrazione Trump starebbe valutando restrizioni degli investimenti statunitensi in Cina e di limitare le possibilità per le aziende cinesi di quotarsi sui mercati statunitense. A beneficiare maggiormente delle smentite sono stati ovviamenti i titoli delle aziende cinesi già quotati in Usa (Alibaba, Baidu, JD.com).

Apple si è contraddistinta guadagnando oltre il 2,3% dopo che in un’intervista al quotidiano tedesco Bild l’amministratore delegato Tim Cook si è detto ottimista sulle future vendite dei nuovi iPhone. A sostenere il titolo anche un upgrade da parte degli analisti di JpMorgan.