Giovedì 19 settembre 2019 - 20:27

Airbnb annuncia l’intenzione di entrare in Borsa nel 2020

Fondata poco più di 10 anni fa, alloggi in 100mila città

New York, 19 set. (askanews) – Airbnb punta a entrare in Borsa “nel corso del 2020”. La piattaforma che ha rivoluzionato il sistema delle locazioni turistiche ha diffuso una breve nota, limitandosi a dire che l’annuncio è stato fatto in conformità della legge chiamata Securities Act del 1933.

La piattaforma, fondata poco più di un decennio fa, offre ora alloggi in oltre 100mila città in tutto il mondo. Ieri la società ha annunciato di aver raggiunto un miliardo di dollari di fatturato nel secondo trimestre dell’anno, risultato ottenuto per la seconda volta nella sua storia.