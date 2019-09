Venerdì 13 settembre 2019 - 14:56

Spagna, il 20 settembre si celebra Giornata mondiale della Paella

Valencia convidive con il mondo la sua ricetta più internazionale

Roma, 13 set. (askanews) – Il prossimo 20 settembre si celebra la Giornata Mondiale della Paella. La giornata, #WorldPaellaDay, che celebra il piatto più famoso della gastronomia spagnola, è dall’anno scorso un appuntamento fisso nel calendario internazionale.

In occasione di questo appuntamento i “Valencianos” abbandonano il loro ruolo di guardiani della ricetta originale e sospendono per una giornata, in maniera simpatica e amichevole, l’eterno dibattito sull’autentica paella.

Il 20 settembre Valencia invita così il mondo a “poner su grano de arroz” (dare il suo contributo) e, oltre a ricette ed ingredienti, a condividere le proprie paellas sui social con hashtag #WorldPaellaDay per celebrare insieme il fatto di come una ricetta umile abbia oltrepassato confini e frontiere locali per diventare una prelibatezza internazionale.

L’iniziativa parte dalla città di Valencia, culla della paella, e di una serie di enti locali che hanno come obiettivo condividere con tutti questa straordinaria ricetta che unisce tradizione, cultura ed eccellenza culinaria.