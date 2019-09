Giovedì 12 settembre 2019 - 01:33

Trump annuncia rinvio di nuovo aumento dazi su prodotti cinesi

L'innalzamento delle tariffe spostato dal primo al 15 ottobre

Roma, 12 set. (askanews) – Donald Trump ha annunciato un rinvio dell’innalzamento dei dazi su prodotti cinesi per un valore di 250 miliardi di dollari. L’aumento delle tariffe viene spostato dal primo ottobre al 15 ottobre, ha scritto il presidente americano sul suo account Twitter, citando “un gesto di buona volontà” dovuto alla richiesta del vicepremier cinese Liu He e “al fatto che la Repubblica Popolare di Cina sta per celebrare il suo 70esimo anniversario”.