Venerdì 23 agosto 2019 - 16:57

Trump dopo discorso Powell: “Fed non ha fatto nulla, è debole”

"Chi è nostro più grande nemico, Powell o presidente cinese Xi?"

New York, 23 ago. (askanews) – “Come al solito, la Fed non ha fatto NULLA! È incredibile che [i membri della banca centrale] possano ‘parlare’ senza sapere o chiedere quello che sto facendo, cosa che sarà annunciata a breve. Abbiamo un dollaro molto forte e una Fed molto debole. Lavorerò in ‘modo brillante’ su entrambi i fronti e gli Usa andranno benissimo”. Lo ha scritto su Twitter il presidente statunitense, Donald Trump, dopo il discorso del governatore della Fed, Jerome Powell, al summit di Jackson Hole. “La mia unica domanda – ha aggiunto – è: chi è il nostro nemico più grande, Jay Powel [Powell, ndr] o il presidente (cinese) Xi?”.