Venerdì 26 luglio 2019 - 21:06

London Stock Exchange tratta fusione con gigante dati Refinitiv

Il Financial Times: possibile annuncio già la prossima settimana

Roma, 26 lug. (askanews) – Il London Stock Excange Group, la società che gestisce la borsa di Londra e che dal 2007 controlla anche Borsa Italiana, sta trattando la possibile fusione con Refinitiv, la ex divisione trasmissione dati e analisi del gruppo Thomson Reuters la cui maggioranza è stata rilevata lo scorso anno dal fondo Blackstone. Lo riporta il Financial Times, citando diverse fonti anonime concordanti.

Un annuncio potrebbe arrivare già la prossima settimana, anche se il raggiungimento di un accordo non è scontato. Secondo il quotidiano, il Lse un valore stimato attorno a 19,3 miliardi di sterline, con un indebitamento da 1 miliardo, mentre Refinitiv era stata stimata sui 20 miliardi di dollari in occasione del take over Blackstone. I termini di un eventuale accordo non sono ancora noti.

Se andasse in porto l’operazione consentirebbe al Lse di trasformarsi in un leader anche sulla fornitura di dati e analisi, in una fase in cui sul ruolo di Londra quale polo finanziario europeo incombe l’incertezza dovuta alla Brexit.