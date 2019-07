Giovedì 25 luglio 2019 - 02:56

Tesla ancora in perdita: azioni scese dell’11,5%

Il co-fondatore JB Straubel lascia il suo ruolo esecutivo

Milano, 25 lug. (askanews) – Ancora difficoltà finanziarie per la Tesla, l’azienda di Elon Musk specializzata in auto elettriche di alta gamma, nonostante le consegne record dei suoi veicoli in tutto il mondo, nel secondo trimestre continua a perdere, non solo in borsa.

Se da un lato, infatti, le azioni sono diminuite dell’11,5%, in un annuncio a sorpresa, l’amministratore delegato ha affermato che il co-fondatore dell’azienda, JB Straubel, si ritirerà dal suo ruolo esecutivo per diventare consulente senior. Straubel è il manager che ha sviluppato le potenti batterie di Tesla ed è in azienda sin dalla sua fondazione.

Drew Baglino, Vicepresidente del dipartimenti Engineering di Tesla, assumerà il ruolo di Chief Technology Officer.

Per mantenere la promessa di registrare profitti nella seconda metà dell’anno, Musk sta cercando di contenere i costi, prima di puntare sulla produzione del nuovo SUV Model Y e di un Tir elettrico. L’Ad della Casa automobilistica ha affermato che la società è cresciuta fino al punto di “autofinanziarsi” anche se, dopo aver inizialmente promesso che sarebbe stata redditizia a partire dal terzo trimestre del 2018, ha dovuto ammettere di avere, per ora, mancato l’obiettivo.