Giovedì 25 luglio 2019 - 15:17

Draghi: “Penso che Lagarde sarà un presidente eccezionale”

Procedure decisionali Fmi simili a quelle della Bce

Roma, 25 lug. (askanews) – “Penso che sarà un presidente della Bce eccezionale” (outstanding). Così il presidente dell’istituzuione, Mario Draghi, ha commentato la designazione di Christine Lagarde, direttrice del Fmi, quale suo successore. Draghi ha notato come le procedure decisionali seguite in seno al Fondo monetario internazionale non siano molto diverse da quelle della Bce.