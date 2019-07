Martedì 9 luglio 2019 - 16:03

Virgin Galactic sarà prima società di turismo spaziale in Borsa

Lo scrive il Wall Street Journal

New York, 9 lug. (askanews) – Virgin Galactic si prepara a sbarcare in Borsa. Il gruppo che fa capo al miliardario Richard Branson vuole quotarsi nella seconda metà dell’anno, diventando la prima azienda di turismo spaziale in Borsa. Lo scrive il Wall Street Journal.

Virgin Galactic si fonderà con Social Capital Hedosophia, che controllerà una quota del 49% della nuova società, che avrà un valore di circa 1,5 miliardi di dollari. Virgin Galactic, fondata nel 2004, ha finora venduto 600 biglietti per aspiranti astronauti, raccogliendo così 80 milioni di dollari. Branson è impegnato in una ‘corsa spaziale’ contro Elon Musk (SpaceX) e Jeff Bezos (Blue Origin).